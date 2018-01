Otro motivo de la huelga es que, según denuncia AGP, hay 16 balnearios que no tienen la cantidad de guardavidas que indica la ley. Y muchos otros no cumplen con lo que establece la legislación respecto de los elementos de seguridad necesarios en cada puesto. "La temporada empezó con seis balnearios que directamente no tenían trabajadores. Hizo falta la denuncia nuestra para que contrataran gente. Los empresarios que no cumplen con la ley no tienen consecuencias, y nadie interrumpe su lucro a pesar de que hacen una defraudación", explicó a Infobae Espinach.