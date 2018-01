"Necesitamos que la búsqueda sea de más intensidad", reclamó, antes de precisar sobre la situación de todas las familias que siguen de cerca cada noticia y cada nuevo dato de los operativos de búsqueda. "Las sensaciones son duras para cada uno de nosotros, toda la gente que vos ves acá no come, no respira, busca apoyarse la una a la otra y abrazarse a la fe", dijo. Cuando terminaba el intercambio el resto de los allegados empezaban a cortar el Bv. Marítimo patricio Peralta Ramos.