Y esto nos lleva al último punto que me parece interesantísimo en este mito. Porque, ¿qué aprende Midas como consecuencia de su error? Que en las cosas más elementales y sencillas anida siempre un verdadero milagro. Algo que nosotros no deberíamos perder nunca de vista. Y no esperes nunca una situación límite para llegar a esa certeza. Hay gente que efectivamente necesita un límite notorio –la enfermedad, la inminencia de la muerte– para despertar a la verdad de que cada día en este planeta es un milagro maravilloso, más allá de las circunstancias, pero sabé que podés abrazar esa idea sin necesariamente atravesar un momento límite. Aceptalo y recordalo cada día. Hallá felicidad en las cosas más esenciales. Respirar es un milagro. Ver el sol cada mañana es un milagro. Rodearte de los que te aman es un milagro. Son cosas elementales y cotidianas que te pueden colmar la existencia. Estar vivo un día más en este planeta prodigioso es un milagro que merece alguna clase de celebración. Tus hijos son un milagro. Su risa es un milagro. ¿Qué otro don necesitás? Si ahí tenés un tesoro que vale más que todo el oro del planeta. Tu capacidad de amar es un milagro. El solo hecho de poder dar amor justifica la mera existencia. No hace falta riquezas. ¿Qué entendió Midas, cuando le fue concedido ese don que supuestamente encerraba su felicidad? Que la vida sin el perfume de sus rosas no tenía sentido, y que las riquezas no podrían compensar jamás la pérdida de lo cotidiano, de lo cercano. A medida que avanzamos en nuestro desenvolvimiento espiritual, a medida que crecemos en la expansión de nuestro ser, esa búsqueda de lo esencial puede transformarse en una pregunta clave: ¿Qué te hace único? Sí, a vos. No hay dos seres iguales sobre este mundo. ¿Cuál es tu don? Tu misión en esta vida es dar con ese don y ponerlo en práctica. No te limites a usar este regalo que es la vida para usar de ella meramente sus funciones biológicas. Cuánto ser gris que nace, crece, come, respira, se reproduce y muere. Hay más, tanto más que está ahí esperándote. Porque eso no es más que una existencia epidérmica, ligera, superficial. No es una vida verdadera y plena. El juego puede ser precioso, y complejo, y vos sos una pieza única en esa sinfonía. Tu nota individual aporta algo. Pero hace falta que descubras cuál es esa nota. Creeme, no hay dicha más grande que llegar al fondo de esa verdad. Cada cual hará su camino para hallar ese don, esa individualidad. Pero el viaje vale la pena. No hay recetas probadas. Ni quiera hay un cuándo. Algunos dichosos llegan a esa certeza de muy jóvenes. Otros lo hacen de más grandes. Algunos alcanzan esa revelación recién al final. Y muchos invierten no una sino varias vidas en esa búsqueda. ¿Y la respuesta a esa pregunta dónde anida? Fácil, tesoro. Fácil y difícil a la vez: en tu corazón. Es fácil porque está ahí nomás. Y es complicadísimo porque escuchar el dictado del propio corazón no se logra al primer intento. Y la mente está siempre en el medio, para tenderte trampas y engañarte. No, no sos eso que te dicen. No, tu don no es ese que la opinión de los demás indica. Hacé silencio y prestale atención a tu corazón. Nada más. Y nada menos.