Hay muchos que suponen, a partir de esta información, que para luchar contra el ego hace falta destruirlo. No, no es así. En principio porque es una batalla perdida, y luego porque el ego es necesario. Sai Baba siempre explicaba que el ego, en el fondo, no era más que un instrumento, una herramienta. Y que había que valerse de ella, usarla y luego volver a ponerla en su lugar. Esa imagen me encanta. Apelás a tu ego, negociás con los demás, con el mundo, cumplís tus papeles, vivís la vida cotidiana, y volvés a color el ego en el lugar secundario que debería ocupar. Y en el proceso vas aprehendiendo (captando, valorando) tu verdadero ser, para no ser fagocitado justamente por la presión del ego, que siempre va a intentar cobrar vida propia e imponerse. Pero, como ya sabés que es una herramienta, la clave está en lograr que ese ego no te domine. El martillo no domina al carpintero. El pincel no domina al pintor. Del mismo modo, una vez que uno entendió esa funcionalidad que tiene el ego, puede avocarse con sus mejores esfuerzos a permitir que prime la verdad. Es decir: el ser. Eso inmutable e inasible que sigue allí, vivo y vital, cuando uno cierra los ojos y trata de alejar todo pensamiento mundano. Imaginalo como una pequeña luz muy brillante que resplandece siempre. Localizala donde más te guste: en la frente, o en el medio del pecho. Y sabé que esa energía está siempre ahí, radiante. Despertar a la verdad consiste precisamente en encontrar esa luz. En encontrarte.