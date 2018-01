El libro del ego, de Osho, gurú y filósofo indio, es el gran culpable de su movimiento interno. "Hice un click cuando lo leí. Estaba viviendo mecánicamente, como un robot. Guiándome por modas y no por una verdadera inquietud interna. Se me presentó una verdadera revelación, que antes estaba ahí y no la veía. No sé cómo explicarlo… Es como si te describiera el sabor del limón. Si no lo probás, no lo conocés".