El mito clásico es claro. Habla de la luz del sol, y el sol fue siempre, para muchísimas culturas, sinónimo de divinidad y de verdad. No se trata tan solo de una fuente de calor. Por eso en este sentido, acercarse demasiado al sol es acercarse demasiado a Dios. Y volar cerca de las deidades es querer ser como ellas, y por lo tanto se corre el riesgo, como le pasó a Ícaro, de morir en el intento. Bueno, ¿sabés qué pienso? Que el único Dios que existe ya está dentro tuyo, y que no hay nada que buscar afuera, por eso difícilmente se corra algún riesgo con querer "volar alto", o acercarse demasiado a la verdad. El único Sol que importa está dentro tuyo, en tu pecho. Y ahí brilla con su enorme luz divina. Lo dijo Madre Teresa, con su simpleza cotidiana: "¿Quién no es Dios? ¿Dónde no está Dios? ¿Qué no es Dios? ¿Cómo algo puede no ser Dios, si Dios tiene todos los nombres y te las formas?".