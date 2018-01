"Nadie te da la seguridad de que se pueda trabajar con tranquilidad. Acá a mí no me paga un sueldo. Hay gente (por los funcionarios políticos) que está calentando sillas gratis. Se lo bancamos nosotros. No quiero aportar más para esa gente. Les pagamos 160 lucas. No me manden a mí para que me saquen en una bolsa de nailon. Voy a cerrar y haré otra cosa", agregó.