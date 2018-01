—Nunca digas nunca. Pero ahora no me gusta mucho el terreno político. Hay algunos que no son competentes y hay otros que no son tan buenas personas. Hay que estar en un determinado lugar de la vida. A mí me encanta construir edificios y hacer lo que hago. A lo mejor, mi padre también dijo lo mismo cuando tenía mi edad… A lo mejor, cuando siga creciendo… ¿Quién sabe? En veinte años, hablamos, a lo mejor esté ahí, pero probablemente, no (risas).