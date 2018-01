A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente,

de fijarte una meta y tener que seguir otra,

de huir de una prueba y tener que encararla,

de planear un vuelo y tener que recortarlo,

de aspirar y no poder,

de querer y no saber,

de avanzar y no llegar

a eso, no le llames castigo,

llámale ENSEÑANZA.