"A mi perra no me la devuelve nadie. Solo quiero que nadie más pase por esto, que no estafe a otro, que no los meta en su juego. Uno, por ver a su mascota mejor, paga sin pensarlo y existe este tipo de gente que se abusa de nuestra necesidad", escribió una chica llamada Florencia Gross en la página de una red social de una agrupación llamada Dignidad Animal.