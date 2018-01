Asimismo, el hombre relató a Clarín cómo se originó el trágico momento: "Estábamos todos en la mesa, Brian me pidió ir a comprar un juguito al kiosco. Le di la plata, la puerta quedó abierta. Llegó a la vereda y lo agarraron. No llegué a ver nada, el nene más chiquito entró corriendo para avisarnos. Brian quedó en el piso, yo lo levanté y lo llevé al hospital enseguida. Si no, lo dejaban morirse ahí".