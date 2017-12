Federico salió caminando, como cualquier persona que acostumbra ir a una cancha de futbol o a recitales y sabe que las avalanchas no son cualquier cosa: "'Salgamos tranquilos que vamos a salir todos', decía yo. Ahí me empujan, caigo con la rodilla en el piso y se me cae un pibe adelante. Lo quise levantar y no pude, no sé si no le rompí el brazo de lo que tiré. Cuando estoy llegando a la puerta ahí sí que me asusté de verdad. Vi una bola de fuego, sentí el calor, sentí que se me prendía fuego todo". Cuando llegó afuera pensó que ya no iba a poder salir porque entre la tos, la gente que empujaba y las vallas era muy difícil no quedar atrapado. "Afuera ya era un desastre, ya estaban los bomberos, no se cómo pasó tan rápido".