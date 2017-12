Cromañón no duró solo una noche. Nilda Gómez es la mamá de Mariano Benítez. Su partida fue el motor para crear Familias por la Vida, una ONG que lucha por los que partieron pero también abraza a los que aquí subsisten. "Si no hubiésemos puesto el cuerpo no habría justicia. A nosotros, los padres, nos dieron una bolsa negra y no nos dijeron qué iba a suceder. Nos consolaron de una manera horrible. Los chicos no tenían fecha de vencimiento, no tenían que morir ese día: fue la negligencia, los sujetos corruptos y codiciosos que solo buscaron cuidarse y llenar sus bolsillos", dijo a Infobae.