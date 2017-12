En las últimas horas, Castellari difundió el siguiente texto a través de las redes sociales: "Me enteré que declararon que la están pasando horrible, y no creo en lo más mínimo lo que dicen. Siendo conscientes de lo que hicieron siguieron su vida como si nada hubiera pasado. Horrible la estoy pasando yo que estoy preso en mi propia casa, que hace un mes no puedo salir a la calle solo, que no lloré una o dos noches por estar encerrado: lloro todos los putos días".