"Con Diego somos incapaces de leer el expediente. Lo han leído abogados, jueces y funcionarios judiciales. Nosotros no podemos. No queremos atravesar el dolor en detalle; sabemos lo que ella sufrió y vivimos día a día el calvario que sufrió nuestra hija". Las palabras de Adriana Belmonte no presumen resignación, más bien todo lo contrario. Sabe, junto a su marido, que cada 28 de diciembre la llevará al 2014, el día en que Lola Luna Chomnalez, su hija, apareció muerta en una duna del pueblo uruguayo Barra de Valizas. Y allí deberá volver a luchar.