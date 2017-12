Natalia comparte su pasión por ayudar con su pareja, a quien conoció en la fundación. Ambos salen a la calle y eligen pasar las Fiestas con personas desconocidas y al día siguiente comparten el almuerzo con sus familias. "No siempre nos toca a los dos la misma zona y eso también está bueno porque compartimos desde otro lugar", señaló y confesó: "Ya no me imagino tener una Nochebuena ni Año Nuevo reunida en familia, no podría. De hecho escapo a eso, pero no porque no quiera sino porque esto me llama y mi familia ahora lo entiende y la familia de mi novio también. Ya saben que la noche la pasamos en la calle y que compartimos con ellos el almuerzo 25 y el del 1° de enero. Esto es un camino de ida".