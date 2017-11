"Hay chicos con febrícula porque la temperatura es muy alta. Hace tres años que no funciona el aire acondicionado central; nos pusieron unos split que se rompieron y no los arreglaron", contó al diario La Voz una enfermera de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital. "Es imposible trabajar así, no podemos bajarle la temperatura a los chicos porque no tenemos cómo perder calor, y además esto con calor es un caldo de cultivo".