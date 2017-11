De todos modos, y aunque no se conozcan los rostros de los esclavistas de este siglo, en la elevación a juicio oral la magistrada no dudó en asegurar que "la captación de los ciudadanos indios se habría producido mediante un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad generada por la edad, el idioma, y la necesidad imperiosa de abandonar su país, dado que estarían siendo víctimas de una persecución por parte de las autoridades de la India, por razones político-religiosas", y que "una vez captados, las tres personas fueron trasladadas por diferentes puntos y medios de transporte por aire, tierra y agua a distintos puntos del mundo donde fueron esperados y conducidos por otras personas no individualizadas durante su viaje, que formarían parte de una organización todavía no individualizada. Arribados al continente americano por un punto que todavía se desconoce, habrían ingresado a la República Argentina el día viernes primero de julio de 2016, aproximadamente a las 20.00 horas, a través del paso fronterizo Paso de los Libres, Corrientes, Argentina – Uruguayana Brasil, habilitado a esos efectos por la Dirección Nacional de Migraciones, en un automóvil conducido por el imputado Luiz Carlos Severo Bueno, sin que las autoridades migratorias registraran el cruce en el automotor del imputado junto a los tres ciudadanos Indios."