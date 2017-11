A Jean Carlos le queda la tranquilidad de que sus fieles clientes no le fallaron. "Por suerte no hizo tanto calor y algunos compraron bebidas, pero no sé qué va a pasar mañana". Lo expresa, sonrisa mediante, voz pausada, mientras su mujer, subida a una escalera, acomoda unos productos de limpieza como si nada estuviese pasando. Su hijo sonríe. Sale a la vereda y vuelve a ingresar. No hay nada por hacer.