El 87% de los los miembros encuestados por Ashley Madison aseguró que no cambiaría a su equipo de fútbol por nada en el mundo. Para estos "tramposos", en los colores reside una lealtad incorruptible. "Es muy difícil que un argentino traicione a su equipo de fútbol porque es algo que lo pondría en ridículo frente a sus compañeros. Sin embargo, esto no pasa cuando se trata de engañar a sus parejas porque creen que esto no los pondría incómodos frente a su comunidad", analizó Víctor Hermosillo, director de Comunicaciones del sitio para infieles.