"Otro día lo veo en el salón, de mañana. Ahí fue cuando me besó. Le dije que lo que estaba haciendo no estaba bien porque Dios estaba mirando, pero no le importó. Me empujó contra la pared, me tocaba todo el cuerpo y, como seguía diciéndole que no, me pegó una cachetada y terminamos teniendo relaciones sexuales", relató la adolescente y denunció que luego la sometió en reiteradas ocasiones. "Me amenazaba con sacarme la casa. Me manipulaba. No podía hacer nada yo. Toda mi familia estaba en la iglesia", manifestó y aseguró que el pastor la presionaba para que no contara lo sucedido. "La primera vez me abusó en la iglesia, luego me llevaba atrás del Parque Industrial, en su auto. Me decía que ni se me ocurra hablar".