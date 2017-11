"Cuesta seguir, no queda otra porque la vida sigue. Sé que mi hermano hubiera querido que sigamos, cuesta levantarse en la mañana. No hay un día que no piense, desde que me levanto hasta que me acuesto", narró. Pero, sin embargo, todavía recuerda a Genaro con alegría: "Era un ser increíble, humilde, no tenía maldad, un ser espectacular. Cero interesado, daba todo por la otra persona".