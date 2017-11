Coinciden Caro Sachetti y De la Serna finalmente en que, si bien las referencias que existen en la región son dispares, son varios los países latinoamericanos que ya han extendido la licencia por paternidad. Y que Argentina no puede ser la excepción. "Uruguay cuenta hoy con diez días de licencia por paternidad. Chile y Brasil, con cinco. Colombia, con ocho. Lo interesante es trabajar, como hace Uruguay, en una ley integral de cuidado", asegura De la Serna. "Porque no solo se trata de licencias. Cuando hablamos de maternidad y de paternidad –sigue De la Serna- no hablamos solo del rol durante el nacimiento, que es clave. Además, hay que apoyar a la familia para que cada uno pueda desempeñar sus roles a lo largo de toda la infancia de los hijos: vacaciones de invierno, adaptaciones al colegio, por ejemplo. Todos deberían salir beneficiados".