"El Cedima es el lugar donde se hace inclusión a través del deporte, el trabajo y la educación. Somos la institución más significativa del país y la más importante del partido de La Matanza por lo significativo de la inclusión en los sectores más desprotegidos de la sociedad", contó Mariño y reveló que cuando ocurrió el desastre "me llamó la intendente Verónica Magario y me preguntó si había algún chico o alguien lastimado. Le dije que no y me dijo: 'Quedate tranquilo que para lo material estamos nosotros'".