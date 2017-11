¿Qué aprendiste de la anorexia?

Después de pasar por la terapia, entendí que la anorexia era una manera de defenderme, de decir "no necesito la energía de La madre" (no de mi madre sino de "La madre", que es la primera fuente de alimentación que tenemos). Cuando tú no quieres tener contacto con el mundo, te tapas uno de los orificios: no quieres ver, escuchar, hablar, comer, se te tapa la nariz, no puedes ir al baño. Con el trabajo, aprendí a ir abriendo esos orificios y aún hoy sigo trabajando esto de dejarme querer, de aceptar cuando la gente quiere tener mucho contacto conmigo, cuando se acercan, cuando me quiere abrazar. Durante el tratamiento te enseñan que siempre es mejor comer acompañada y ahora, cuando tengo una semana muy estresante, mis amigas me ayudan a recordar que no he comido. Lo bueno es que comencé a encontrar placer en reunirnos y comer como una forma de compartir.