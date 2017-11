– El derrumbe de los medios en general, no solo de los K. Hay un problema grave que es la financiación de los medios. Hace 100 años que los medios viven del papel, y ahora está esta revolución impresionante de Internet, lo que cambia esa forma en la que los medios sobrevivían. Ahora muchos medios van a desaparecer. Es algo darwiniano, es la evolución del medio. No sabemos bien exactamente cómo, pero lo que sí sabemos es que será en Internet. El papel será de lujo, como la ópera, será algo premium. Pero todo estará en Internet. Los medios no saben muy cómo adaptarse, están buscando. El papel daba mucha ganancia pero Internet no da tanta ganancia. La adaptación es difícil, muchos medios van a morir, otros van a crecer y explotar en Internet, pero el futuro para los medios tradicionales es malo, son como dinosaurios que están tratando de sobrevivir.