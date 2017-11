Como la mayoría de las personas que prueban la aplicación por primera vez, Gastón estaba nervioso cuando fue a buscar a su primer pasajero. "Recuerdo que preparé un saludo para presentarme:'Hola, soy sordo'. El usuario me miró, me sonrió y dijo: 'Sí, ya sé'. Me sorprendí, pero más me sorprendí cuando el segundo me dijo lo mismo". El tercero le explicó que la aplicación avisa a los usuarios que él tiene una dificultad auditiva y les da la opción de tomar el viaje o rechazarlo. "A veces algunos cancelan, pero la mayoría de mis experiencias son muy positivas y ya hice más de 1.700 recorridos", comentó.