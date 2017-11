1971 – La banda británica Led Zeppelin lanzaba su cuarto álbum. Este trabajo, que no tiene título, es conocido principalmente como Led Zeppelin IV, para mantener la numeración de sus álbumes anteriores. La reacción al tercer disco de Led Zeppelin no fue la esperada. La crítica esperaba un sonido más duro, y los fans reclamaban que el grupo siguiera el estilo marcado en el álbum Led Zeppelin II. Fue lanzado al mercado en 1971 y vendió quince millones de copias en poco tiempo, estableciendo al grupo como una de las bandas más importantes de la década. Con el tiempo, ha llegado a vender 28 millones de copias, siendo el álbum más vendido de la banda y convirtiéndose a su vez en el tercer álbum más vendido de los años 1970, sólo por detrás de The Dark Side of the Moon y The Wall, ambos de Pink Floyd, y en uno de los más vendidos de todos los tiempos, ocupando una alta posición en el ranking de los álbumes más vendidos de la historia. El álbum incluye temas como "Rock And Roll", "Black Dog", "When the Levee Breaks" y la legendaria "Stairway To Heaven".