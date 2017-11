"Perder un hijo es terrible. Es imposible vivir así encerrado. Todos queremos un cambio, pero evidentemente no están dando el ejemplo. Los jueces tampoco. Nos piden, la gente sigue dando pero acá no pasa nada. Estamos totalmente desprotegidos. No piensen en un cambio nada más que monetario, la vida tiene valor", señaló una vecina. Y reclamó: "Que no nos usen los políticos".