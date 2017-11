Llueve en Manhattan, y la muerte de los cinco rosarinos continúa impactando en esta ciudad que aún recuerda el ataque a las Torres Gemelas. No hay un solo taxista, empleado de hotel o mozo de restaurante que no muestre sus respetos por los cinco rosarinos que fueron asesinados. Rescatan la amistad y la historia común de treinta años, que el asesino Saipov enterró una tarde de otoño en New York.