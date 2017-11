—Creo que Jorge Castillo hasta último momento no se esperaba que iba a caer. De hecho, en alguna de las múltiples entrevistas que le hice en libertad para el libro yo le preguntaba: '¿Pero no te da miedo caer preso teniendo en cuenta que siempre estás al borde de la ley?' Y él mismo lo decía, "no soy un santo pero tampoco orino agua bendita"; esa era su gran frase de cabecera. Se jactaba en un momento de tener muchas denuncias en su contra pero decía que ninguna era real, y él se creía con el suficiente poder como para no terminar cayendo preso.