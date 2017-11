En el transcurso de la semana, una enfermera afirmó haber visto al empresario en el pueblo de Mansilla. "Estábamos en el festival a beneficio del hospital cuando se acerca un hombre. Nos llamó la atención porque tenía un saco puesto, algo no muy común para el momento", precisó y continuó: "Una vez que se acerca, le ofrezco un bono contribución para el hospital y aceptó. Cuando le pregunto el nombre, me dice 'Benvenuto'. Me quedó pensando porque no era un apellido de acá, esto es un pueblo y nos conocemos todos. Lo escribo, pero me equivoco y me dice "no, no, es Benvenuto, primera con B larga y segunda con v corta. Claro, yo lo había escrito las dos con v corta". "Primero no lo recordaba bien, hasta que me acordé del bono y del traje. Era él, no tengo dudas", finalizó.