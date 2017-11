“La NASA era algo inalcanzable y tampoco era algo que me gustara. Lo que sí me gustaban mucho eran las computadoras“, dice sobre sus sueños infantiles Gerónimo Villanueva (39), que decidió estudiar Ingeniería en su Mendoza natal con el afán de desarrollar su perfil técnico: “Tuve la suerte de tener muy buenos profesores que me abrieron las perspectivas y ahí me metí en el mundo de la investigación”. Años más tarde, convencido por su hermano, aceptó una beca en Alemania. Así llegó el doctorado en astrofísica, la explosión profesional y las agencias espaciales.