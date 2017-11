Luciano terminó un año después que Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Los conoció en los viejos pasillos de este colegio centenario. Pero no era amigo. Sin embargo, no puede contener la tristeza. "A cualquiera que le pase, estamos para acompañarnos. Y también, para que se vea en todo el mundo este dolor y que podamos mandar un mensaje de paz. Esta locura no puede continuar", comentó Luciano, en cuyos ojos humedecidos se reflejaban las cientos de velas.