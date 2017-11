Su mujer, Cecilia Benvenuto, relató cómo se enteró de la tragedia y lo primero que le dijo su marido cuando pudo comunicarse por teléfono. "Él me avisa a través del teléfono de un policía. Yo veo un número de celular privado y decido atender, nunca pensé… me dijo 'gorda, soy yo y estoy bien, pero esto es terrible, muy grave, un atentado'. Yo no podía entender lo que me estaba diciendo".