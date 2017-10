2013 – Moría Lou Reed, poeta, cantante, guitarrista y compositor de rock estadounidense. Nacido en Brooklyn el 2 de marzo de 1942, residió habitualmente en Nueva York; ciudad cuya faceta menos amable plasmó en muchas de sus letras. Hizo colaboraciones y contactos con creadores como Andy Warhol y David Bowie. Su original estilo e influencia le generó gran fama entre las vanguardias musicales posteriores, fama a la que no fue ajena su ajetreada vida personal durante sus años de mayor éxito. Sin embargo, Reed fue considerado habitualmente como un músico "de culto", ajeno en parte a las listas de éxitos y el marketing de las multinacionales discográficas. Considerado el padre del rock alternativo, en su época de The Velvet Underground (1964-70) escribió canciones especialmente reconocidas, como "Heroin", "Rock and Roll", "I'm Waiting for the Man" y "Sweet Jane". Su mayor éxito comercial, es una canción posterior: "Walk on the Wild Side" (1972), que dio visibilidad a la prostitución y la transexualidad; una temática que hasta la fecha la música rock no solía abordar. Enormemente influyente en la cultura pop, entre sus discos suelen destacarse Transformer (1972), Berlin (1973), Rock'n'Roll Animal (1976), Live: Take No Prisoners (1978), New York (1989) y, entre sus actuaciones en directo, el concierto ofrecido en el Meltdown Festival en 1998: Perfect Night Live in London. En mayo de 2013 fue sometido a una operación de trasplante de hígado. Pero esta intervención no solventó sus problemas de salud, y falleció el 27 de octubre del mismo año en Southampton. Tenía 71 años.