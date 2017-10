En el último de sus mensajes, quizás el más desgarrador de todos, Rafaela comparte: "Cuando llega la noche el silencio me empieza a hacer preguntas. La oscuridad me llena de miedos, me quita las ganas, busco en mi alma sus recuerdos y es imposible no extrañarlas. No tengo ganas de sentir lo que me pasa, me escapo buscando la luz de saber que estaban felices. A veces se agotan un poco los sitios a donde escapar y ser positiva no es una opción. A la noche me duelen en el alma, son lo último que pienso y lo primero que me acompaña al despertar. Las amo".