1913 – Nacía Vinicius de Moraes, figura capital en la música popular brasileña contemporánea. Nacido en Río de Janeiro, comenzó a escribir poesía a una edad temprana y a los 14 años compuso su primera canción. En 1929, comenzó a estudiar derecho y al finalizar sus estudios publicó sus libros "Caminho para a distância" y "Forma e exégese". En 1935 comenzó a trabajar como censor cinematográfico y escribió su tercer libro, "Ariana, a mulher". Su primer samba fue "Quando tu passas por mim" y se publicó en 1953. A fines de esa década entra en contacto con Antonio Carlos Jobim, iniciando una amistad y una colaboración que tiempo después, con la incorporación de João Gilberto daría lugar a un movimimento de renovación en la música brasileña. En los años sesenta, Vinícius realizó colaboraciones con muchos cantantes y músicos reconocidos en Brasil, en particular con Toquinho. Sus canciones "Para uma menina com uma flor" y "Samba da bênção" fueron incluidas en la banda sonora de "Un homme et une femme", película ganadora del Festival de Cannes. Aparte de sus compañeros brasileños, cientos de intérpretes de muchas nacionalidades y estilos han grabado alguna de sus más de 400 canciones. Entre ellas, sobresale "Garota de Ipanema" por la incontable cantidad de interpretaciones, versiones, adaptaciones, traducciones y grabaciones de las cuales ha sido objeto. Se estima que es una de las tres canciones más versionadas en la historia de la música contemporánea, junto con "Bésame Mucho" y "Yesterday". Murió tras un edema pulmonar en la bañera de su casa, en Río de Janeiro. Tenía 67 años.