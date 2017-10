Tras meses de tratamiento, la amputación de una de sus piernas fue la única solución para sacarle el tumor. La noticia habría devastado a cualquiera, pero no lo hizo con Martina. "Yo no soy una pierna", le dijo a su madre cuando le contó que iba a perder un miembro de su cuerpo. "No esperamos esa reacción, pero ella siempre nos enseña algo", confesó Patricia, su madre.