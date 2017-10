2004 – Moría Christopher Reeve, actor, director de cine y activista estadounidense. Nacido en Nueva York el 25 de septiembre de 1952, estudió en la Princeton Day School, donde trabajaba de ayudante del director de la orquesta del instituto. Debutó como actor con quince años en el Williamstown Theatre Festival. Continuó su formación artística en la Universidad de Cornell, en la que antes de graduarse, en 1974, fue uno de los dos actores seleccionados (el otro era su amigo Robin Williams) para estudiar arte dramático en la Juilliard School de Nueva York. Tras debutar en Broadway en 1976, en la obra A Matter of Gravity junto a Katharine Hepburn, obtuvo el rol del villano Ben Harper en la novela For Love or Life y un papel menor en la cinta Gray lady down en 1976. Debido al poco dinero que obtenía en esos papeles menores, pensó en dejar la actuación, pero en ese momento se enteró del casting para buscar a Superman. El director de la cinta quería un actor desconocido en la gran pantalla y parecido al personaje físicamente, vio a Chris y de inmediato obtuvo el papel de Clark Kent y el héroe, para la película Superman (1978), de Richard Donner. Éxito total en taquilla y convertido en una estrella mundial, rodó otras tres secuelas de la saga: Superman II en 1980, Superman III en 1983 y Superman IV en 1987, la menos exitosa de la serie. Pese a que en un principio se pensó que sería imposible dejar de encasillarlo en ese papel, tuvo un gran desempeño en otros filmes. El 27 de mayo de 1995, , durante un concurso de equitación con salto de obstáculos en Culppeper (Virginia), al intentar superar un obstáculo cayó de su caballo, provocándole la fractura de dos vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal, quedándose sin poder respirar, perdiendo al mismo tiempo la movilidad total de su cuerpo y desde entonces permaneció en una silla de ruedas, con respiración asistida. Tras ser sometido a una peligrosa operación, sólo pudo recuperar la movilidad de los dedos de su mano izquierda, que consiguió articular con mucho esfuerzo. En marzo de 1996, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, más recuperado y logrando hablar con mayor facilidad, el actor fue presentado sobre el escenario en su silla de ruedas y fue aclamado por todos los asistentes, en donde Christopher pidió a la industria cinematográfica que dedicara un poco más de tiempo y esfuerzos para prestar más atención a los problemas sociales en que se encuentran miles de personas. Así, seguía sometiéndose a tratamientos y continuaba su labor de activismo, asistiendo y dando conferencias, ya que a pesar de no poder moverse, podía hablar perfectamente y respirar con ayuda de respiradores en una sección de su cuello. Chris siguió concienciando sobre lo que necesitan las personas que tienen esta lesión que les impide moverse. Al pasar el tiempo, su organismo se deterioraba, le aparecieron escaras y sus músculos sin uso comenzaron a atrofiarse. Se hizo susceptible de sufrir infecciones. Una de ellas fue peor que las demás. En octubre de 2004 le estaban tratando por un problema de hipotensión causado por sepsis. El día 9 de ese mes tuvo un ataque cardíaco después de recibir un antibiótico para la infección. Entra en coma sostenido y es llevado al Hospital North Westchester en Mount Kisco. El domingo 10 de octubre de 2004, murió a los 52 años. Una reacción adversa al antibiótico fue lo que provocó su deceso.