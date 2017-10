1940 – Nacía John Lennon, músico británico. Nacido y criado en Liverpool, ya en la adolescencia se vio inmerso en el boom británico del skiffle, formando la banda The Quarrymen, junto con varios de sus compañeros de colegio. El sábado 6 de julio de 1957, The Quarrymen tocó en el jardín de la iglesia St. Peter en Woolton, y mientras interpretaban "Come Go With Me", Paul McCartney llegó. Ivan Vaughan se lo presentó a Lennon y ambos hablaron durante un par de minutos. Tras la incorporación de Paul, George Harrison formó parte de ella debido a la insistencia de este último, porque Lennon lo consideraba demasiado joven. Sus primeras grabaciones fueron la canción "That'll Be the Day", de Buddy Holly y "In Spite of All the Danger", compuesta por Harrison y McCartney. Cuando Stuart Sutcliffe se unió al grupo, éste pasó a llamarse The Beetles. Así comenzó el grupo más popular de la historia. Cuando el grupo se desintegró a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo "John Lennon/Plastic Ono Band" e "Imagine", e icónicas canciones como "Give Peace a Chance" e "Imagine". Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969, cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum "Double Fantasy". Alrededor de las 22:50 del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían, Mark David Chapman disparó contra él por la espalda cuatro veces en la entrada al edificio. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 23.​ Ese mismo día, por la tarde, Lennon había autografiado una copia de "Double Fantasy" a Chapman.