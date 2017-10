"Mi hermano no sabe nadar, así que probablemente haya pensado 'Soy blanco, no hice nada', y se entregó", contó el hermano de Santiago, Sergio Maldonado a The Guardian. El medio inglés además detalla que "según testigos mapuches, Maldonado fue escuchado diciendo 'Por favor dejen de golpearme, ya me rendí'. Desde entonces, no hubo rastro de él".