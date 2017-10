-Sí, soy una mezcla de gallegos y catalanes. De parte de mi mamá, mis abuela y bisabuelos que vivieron acá en la Argentina -a los cuales conocí-, eran de Barcelona. Yo tuve mucho contacto con la cultura catalana, porque ellos me enseñaban a hablar el catalán, me llevaban al Casal de Catalunya, me enseñaban a bailar la Sardana, una danza catalana. Así que siempre estuve muy embuída de la cultura catalana.