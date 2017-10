"Momentáneamente está en un hogar hasta que se defina qué ocurrirá con los padres. Lo ocurrido ronda el abandono, pero hay muchos factores por determinar", añadió a otro medio. En tanto, descartó por el momento que se pueda dar una situación de adopción: "Estamos lejos de pensar en una situación de adaptabilidad porque no hay abandono ni renuncia, es todo un proceso judicial donde tenemos solo una parte. No digo que no se pueda dar", explicó en diálogo con Canal 13 de San Juan.