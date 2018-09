The OC (2003)

Duración: 4 temporadas

Creada por Josh Schwartz

Protagonistas: Ben McKenzie, Mischa Barton, Rachel Bilson y Adam Brody

Sinopsis: Ryan Atwood, un joven problemático que proviene de un hogar destruido, es adoptado por la adinerada familia Cohen. Él y su hermano adoptivo Seth, que no se siente cómodo con su estatus social pero no pierde el ingenio, se enfrentan a la vida como dos extraños dentro del mundo de la clase alta de Newport Beach (California).