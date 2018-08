Tras la disolución de su matrimonio, Álvaro, sumergido en una depresión, decide que su situación no le va a impedir realizar su gran anhelo de ser un escritor de renombre. Su intento como novelista no resulta ser muy bueno, porque todas sus obras son pretenciosas e insípidas. Además, Álvaro se siente defraudado, ya que su ex esposa Amanda publicó un libro que -sin que ella se lo propusiera– se convirtió en uno de las más leídos, según el periódico The New York Times.