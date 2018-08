El filme es la secuela femenina de la exitosa franquicia La gran estafa, que dirige Gary Ross (Los juegos del hambre). El elenco protagónico incluye a Sandra Bullock (Un sueño posible), Cate Blanchett (Blue Jasmine), Mindy Kaling (The Mindy Project), Sarah Paulson (American Crime Story), Anne Hathaway (Alicia a través del espejo), Akwafina (Tawk), Helena Bonham Carter (El llanero solitario), y James Corden (Into the Woods), además de la cantante Rihanna (Battleship).