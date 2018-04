Un disparo. Pegué un salto y fui a la "plaza principal" donde los "visitantes" nos amontonábamos morbosos para ver si había un tiroteo. Y no nos decepcionaron, varios "anfitriones" discutían por una supuesta deuda hasta que uno desenfundó su arma y le disparó a quemarropa a otro. Hasta aquí, una escena vista y re vista en miles de westerns. Una diferencia: el "muerto", que quedó tirado a un costado, fue retirado en silencio por los "técnicos" de Delos: mecánicos de mameluco blanco que se encargan de que los androides funcionen en perfectas condiciones. Los sigo. Conversan entre ellos… ¡¡sobre las diferencias de esta generación de androides con la anterior!! No hay manera de que la realidad entre en Westworld. La experiencia es totalmente inmersiva. El golpe de gracia: sigo a los "técnicos" a una casa más del pueblo. La puerta queda entreabierta. Cuando entro…. Veo a los técnicos reparando un androide. Otro de los técnicos me descubre espiando y me echa de un grito y un empujón.