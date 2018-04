La estrella de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, hace un giro y se muestra en un papel muy diferente a lo que había hecho anteriormente. En su último proyecto, Beast of Burden, Sean Haggerty, un hombre que trafica con drogas en la aduana de Estados Unidos, intentará cruzar la frontera con México para entregar su cargamento a tiempo. Todo ello al tiempo que elude, por todos los medios, a la DEA y a los miembros de los principales carteles que le persiguen. Si la carga no llega en una hora, su esposa pagara el precio por no cumplir la misión.