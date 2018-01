El cineasta Luc Besson (El quinto elemento) dirige esta adaptación de los cómics Valérian et Laureline de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières. La película está protagonizada por Cara Delevingne (Escuadrón Suicida), Dane DeHaan (Knight of Cups), Rihanna (Motel Bates), Clive Owen (The Knick), John Goodman (Calle Cloverfield 10) y Ethan Hawke (Los siete magníficos).